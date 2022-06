Comment porter un short femme ?

Chaque femme a un ou plusieurs shorts dans sa garde-robe, attendant le bon moment pour montrer ses jambes et donner une touche différente à son look. Le short est une merveille qui allie le confort et l’espièglerie . Cependant, il faut savoir quand faire étalage de son charme. Ces vêtements ne sont pas un reflet de vulgarité ou de manque de classe, il faut juste apprendre quel est le bon modèle pour chaque occasion ; et c’est précisément ce que vous montre ce billet.

5 types de shorts qui ne peuvent pas manquer dans votre garde-robe

Le secret est d’avoir de la variété. Si vous voulez que votre short vous accompagne dans de nombreux autres scénarios, vous devez avoir des modèles qui s’adaptent à l’occasion. Les collections Naf Naf vont certainement vous séduire, car il y a pour tous les goûts. Voici quelques modèles que vous pouvez adopter :

Short Capri

Ce type de pantalon court est l’un des plus pudiques , idéal pour les looks décontractés, il est donc très populaire à tous les âges, mais reste le préféré des femmes adultes. Leur polyvalence est donnée par la variété des tissus dans lesquels elles sont fabriquées, ainsi leur forme ample et leur coupe au mollet peuvent être appréciées aussi bien pour aller à la plage que pour un rendez-vous au parc.

Modèle de jean

On peut les acheter en magasin avec un modèle plus épuré et plus précis, ou simplement couper un jean à une taille au-dessus de la cuisse. Normalement, ils ne nécessitent pas un grand design, car leur charme est produit par leur caractère informel . Les styles plus courts ont des franges effilochées, ce qui leur donne un côté urbain. En revanche, si vous recherchez un style plus esthétique où vous pouvez les porter avec des collants ou montrer vos jambes dans un look plus formel, votre meilleure option sera les modèles à mi-cuisse, avec des coutures bien faites et des détails simples.

Short cargo

Un design intéressant avec des poches sur les côtés, ces vêtements peuvent être portés de manière ample ou serrée, et donnent une impression de scout. Les couleurs opaques ou de camouflage militaire sont les plus appropriées, et en raison de leur conception pratique, vous en voudrez un pour la randonnée ou un environnement de montagne.

Shorts habillés ou élégants

À ce stade, elles sont plus sophistiquées et élégantes , et leurs designs visent un look formel dans un style estival, elles se complètent donc parfaitement avec des blazers, des chemisiers et des talons ou des sandales à bouts pointus. Leurs designs sont variés, mais tous partagent la même coupe taille haute et une longueur au-dessus de la mi-cuisse .

Ce dont il faut prendre soin quand on porte des shorts

Peu importe le prix ou la marque, si ce n’est pas le bon modèle ou la bonne occasion, vous présenterez la mauvaise idée de ce que vous voulez projeter. Pour vous assurer que cela ne se produise pas, tenez compte des conseils suivants avant d’inclure un short dans votre tenue :

Courts et ajustés en dehors d’un cadre forme

Les shorts, par essence, ne sont pas conçus pour un environnement formel. Ils ne sont donc naturellement pas l’image la plus acceptée dans ce genre d’endroits, et si vous portez quelque chose de trop court et serré, vous aurez l’air vulgaire, encore plus si son tissu est décontracté comme un jean.

Méfiez-vous du blanc

Dans ce type de vêtement, il est conseillé de ne pas utiliser de couleurs trop claires , car elles pourraient facilement refléter les sous-vêtements. Optez pour des couleurs plus intenses et si vous allez utiliser du blanc, faites attention au type de tissu.

Chaussures et ceinture en combinaison