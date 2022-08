5 raisons pour lesquelles vous devriez engager une conciergerie

Savoir comment lancer un Airbnb peut être un peu accablant puisque vous réalisez qu’il y a encore beaucoup à faire. C’est pourquoi de nombreuses personnes envisagent des sociétés de gestion, des services de conciergerie Airbnb, des services de nettoyage et des services de clés Airbnb. Si vous souhaitez sérieusement vous lancer dans l’activité Airbnb, il est important de prendre le temps de faire des recherches sur les différents services et outils Airbnb.

Qu’est-ce que le service de conciergerie Airbnb ?

Un service de conciergerie Airbnb est un service qui fournit des suggestions personnalisées sur les attractions locales, les choses à faire et les endroits où manger. Fourni par des experts locaux, ce service fait une grande différence pour les hôtes Airbnb et les aide à tirer le meilleur parti de leur séjour. Les hôtels du monde entier disposent souvent de conciergeries où des employés dévoués sont disponibles pour fournir des informations aux clients. À moins que vous n’ayez une lettre de bienvenue Airbnb très solide, ce service est inestimable. Une façon de fournir un service de conciergerie Airbnb est de disposer d’un numéro de contact disponible 24 heures sur 24. De nombreux propriétaires Airbnb ne peuvent pas être joints 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils font donc appel à une entreprise réactive spécialisée dans ce type de service.

5 raisons de recourir à un hôte de conciergerie

Si vous êtes encore indécis si le service de conciergerie d’accueil est bien fait pour vous, les informations suivantes vous aideront à prendre une décision.

1. Le manque de temps

L’un des problèmes que pose l’offre de ce type de service en tant qu’hôte Airbnb est la liste de contrôle des hôtes Airbnb. Très probablement, vous avez un emploi du temps chargé et mouvementé en plus de la gestion de votre propriété Airbnb, et c’est probablement la raison la plus courante pour laquelle vous décidez d’offrir des services de conciergerie aux hôtes Airbnb.

2. Ajouter de la valeur à Airbnb

Il y a de nombreuses variables à prendre en compte si vous voulez générer un revenu régulier de votre propriété Airbnb, mais la plus importante est de bonnes critiques. L’ajout d’un service de conciergerie Airbnb ne fera qu’augmenter la valeur dont bénéficient vos invités. Cela permettra également à tous les invités de se sentir plus à l’aise, et si vous voulez travailler dur pour maximiser la valeur et les revenus que vous tirez d’Airbnb, un service de conciergerie est une excellente valeur ajoutée.

3. Service de conciergerie avec conseils d’experts

Même si vous habitez à proximité, il peut être difficile de savoir exactement ce que vos invités recherchent. Chacun a des intérêts et des besoins différents. Cela est particulièrement vrai pour les voyageurs qui parlent une autre langue que la vôtre.

En proposant un service de conciergerie Airbnb, les clients ont un accès immédiat à des experts de toutes les attractions et activités locales. Idéalement, il devrait s’agir d’un expert en hôtellerie spécialisé dans ce domaine.

4. D’autres services en plus

En fait, de nombreux initiés du secteur recommandent généralement d’utiliser le service de gestion complet plutôt que de souscrire à des sous-services plus petits tels que les services de conciergerie. Cela permet d’augmenter considérablement le nombre d’équipements offerts, ainsi que de maximiser les recettes, la satisfaction des clients et la qualité globale du service.

5. Pratique et abordable

Traitez le temps comme un atout. Plus vous consacrez de temps à des choses comme les services de conciergerie, moins il vous reste de temps pour d’autres tâches. C’est pourquoi il est important de faire un bilan de la réalité. Vos invités auront presque toujours besoin d’une aide supplémentaire à la fin de leur séjour. Comme vous le savez, certains invités sont très pointilleux sur ce qu’ils veulent. Si cela se produit, vous bénéficierez grandement du service supérieur fourni par un concierge Airbnb. Plus important encore, c’est un service abordable que vous pouvez envisager.