Quel prix pour louer un yacht ?

Exclusif, ultra-confortable et majestueux, le yacht est un bateau qui vous transporte immédiatement dans une autre dimension. Les derniers modèles se distinguent par leurs caractéristiques et leurs possibilités de confort : sports nautiques, restauration à bord et événements spéciaux. Vous pourrez profiter de la mer à votre guise, tandis que le skipper, votre équipage et l’hôtesse feront en sorte que votre expérience soit la plus agréable possible.

Combien coûte l’affrètement d’un yacht ?

Le prix de la location d’un yacht auprès d’une agence comme Aquamarine pour une journée dépend de plusieurs éléments. Il y a la durée, le nombre de cabines, la marque et l’année du modèle ainsi que le niveau de luxe que vous recherchez. Le tarif change aussi en fonction de l’endroit dans le monde où vous souhaitez commencer votre voyage. Si vous souhaitez louer un yacht dans la région méditerranéenne, les prix commencent à 1 000 €/jour. Pour les yachts les plus magnifiques, les prix peuvent aller jusqu’à 40.000 €/jour.

Grâce aux filtres de la plateforme de location, vous pouvez adapter votre recherche, entre autres, en fonction de la taille , du prix et de la destination . N’oubliez pas non plus de faire confiance au professionnel pour vous aider à planifier votre location de yacht et à trouver le yacht de luxe qui vous convient. Dans de nombreux cas, vous pouvez adapter la location du yacht à vos besoins. Il est toujours possible de communiquer avec le propriétaire du yacht par le biais avant de prendre une décision. Vous pourrez y régler tous les détails pour que votre voyage soit le plus agréable possible.

Vacances à bord : location d’un yacht de luxe

Sur un yacht de luxe, il y a généralement plusieurs possibilités concernant les activités. En affrétant un yacht, vous pouvez organiser les fêtes les plus inoubliables. Sur les yachts de luxe, le service d’équipage et de skipper est souvent proposé en supplément obligatoire ou facultatif . Quoi de mieux que d’inviter des amis et la famille à un dîner somptueux, mais intime à bord de votre yacht, où vous pourrez déguster les plats du chef du navire. Cependant, la plupart des yachts offrent également d’incroyables possibilités pour les événements d’entreprise. Les plus grands yachts peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes, et il est possible d’organiser des événements plus importants tels que des dîners d’entreprise, et même des mariages . La plupart des grands yachts peuvent être affrétés pendant la journée.

Pourquoi louer un yacht ?

L’affrètement d’un yacht est la solution idéale pour ceux qui souhaitent voyager avec classe et dans le plus grand confort. Faites-vous plaisir en profitant du luxe total qu’offre un yacht. C’est le moyen idéal de découvrir la mer et les destinations que vous avez toujours voulu visiter. La location vous permet de profiter des plus beaux endroits du monde avec espace, liberté et exclusivité, et en vous aidant à éviter les grandes foules de touristes.