3 raisons de se rendre dans un magasin de bateaux

L’industrie nautique de plaisance a pour particularité de s’adresser à une cible assez restreinte, avec parfois des exigences à la limite de l’entendable. Les acteurs du secteur rivalisent donc chaque année d’ingéniosité pour satisfaire leurs besoins. Cela dit, si une chose est de réaliser un bateau de plaisance, une autre est de le rendre disponible à la vente, aux fins qu’il soit exposé aux personnes qui souhaitent et qui peuvent l’acheter. C’est pour répondre à cette problématique que les magasins de bateaux ont proliféré sur l’étendue du territoire français. Dans cet article, découvrez en quoi un passage dans ce type d’espace peut vous être utile.

Pour acheter un bateau

En France, comme dans la plupart des pays de la Méditerranée, les activités liés au secteur nautique sont nombreuses. Le pays compte en effet plusieurs centaines de professionnels du domaine qui proposent divers services, et la vente de bateaux est la plus notoire. Alors, si vous souhaitez en acheter, vous pouvez vous diriger vers ces derniers. Même s’ils sont présents dans bon nombre de villes du pays, vous avez plus d’opportunités de les trouver dans les localités proches de l’océan. C’est notamment le cas de la ville de Marseille, cité qui compte en son sein des entreprises telles que https://www.sudplaisance.com/bateaux-neufs/. Sur la plateforme digitale de ce type d’enseignes, vous pouvez trouver des bateaux de plusieurs types en vente.

Si vous voulez opter pour la qualité et de grandes performances, vous pouvez par exemple décider d’acheter un navire de plaisance neuf. À partir de 50 000 €, vous pourrez vous offrir un modèle QUICKSILVER ACTIV 675 OPEN 2023, capable d’accueillir jusqu’à 8 personnes. Aussi, notez que dans un magasin de bateaux, il vous est possible d’acquérir des bateaux d’occasion. Pour faire un choix judicieux à ce niveau, pensez cependant à consulter les fiches techniques des appareils disponibles en occasion.

Pour faire la location d’un navire

C’est un fait : il n’est pas aisé pour tout le monde de s’offrir un bateau de plaisance. D’ailleurs, même avec l’option de l’achat de navires d’occasion, cette volonté reste aussi hors de portée. Toutefois, vous disposez d’une bonne alternative en vous inscrivant dans une logique de location. Pendant une journée, vous pourrez en effet avoir l’un des bateaux qu’abrite un magasin dédié à votre disposition. Vous pouvez donc vous y rendre si cela vous tente. Vous pourrez ainsi profiter de commodités comme :

des cabines individuelles ;

un service de restauration ;

la présence de professionnels à bord.

Concernant le dernier point, il faut savoir qu’il fait partie des réglementations en vigueur dans les opérations de location. Les professionnels auront ici pour mission d’assurer votre protection tout au long du voyage.

Pour passer le permis bateau

À l’instar du code la route, il existe un règlement qui régit la conduite de bateau à moteur. Bien qu’il y ait quelques variables selon les pays, l’obtention du permis bateau se fait selon la même procédure. Les personnes intéressées ont ainsi la possibilité de se former en passant par des cours spécialisés. Cela fait justement partie des services que peut vous offrir un magasin de bateaux.

Une fois sur place, vous trouverez en effet des instructeurs, personnes qui pourront vous enseigner la théorie et la pratique en matière de navigation. Si vous passez les épreuves qui vous sont soumises, vous recevrez un certificat qui vous donnera le droit de conduire un bateau en France.